Sullo scooter con la droga e una pistola sfugge alla Polizia ma viene fermato.Arrestato pusher a Salerno

Ieri sera il personale della Squadra Mobile di Salerno ha effettuato l’arresto in flagranza di una persona ritenuta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di arma da sparo clandestina.

I poliziotti, dopo aver notato a bordo di uno scooter il giovane V.V., già noto agli inquirenti per altre vicende giudiziarie, lo hanno controllato. V.V., notata la pattuglia, ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga. Così è iniziato un inseguimento per le vie della città che si è concluso nella frazione di Ogliara dove il giovane, vedendosi braccato e non riuscendo a distanziare i poliziotti, ha cercato di abbandonare lo scooter nascondendosi. Gli agenti però lo hanno bloccato e da una prima perquisizione hanno trovato una pistola Beretta calibro 6,35 completa di caricatore e munizionamento.

In seguito sono stati trovati e sequestrati 40 involucri di cellophane contenenti cocaina ed eroina già confezionati e pronti per essere venduti oltre ad una cospicua somma di denaro provento dell’attività illecita.

Il giovane quindi è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato condotto ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

– Chiara Di Miele –