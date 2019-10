Suicidio a Salerno. Maestra in pensione lascia una lettera ai figli: “Troppi debiti”

Ha lasciato una lunga lettera destinata ai suoi figli in cui ha espresso la propria sofferenza, legata a pressioni di natura economica, la donna che ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione in via Carmine a Salerno.

Come riporta “Il Mattino“, la donna, maestra in pensione di 73 anni, ha dedicato la propria vita agli altri, alla sua famiglia e ai suoi studenti. Una vita di impegno e di lavoro, ricca di sofferenza anche dopo la pensione.

Nella lettera, un vero è proprio testamento morale, l’insegnante ha lasciato ai propri figli il racconto delle sue difficoltà di ogni giorno e l’imbarazzo di non riuscire ad andare avanti.

Il fatto, avvenuto nella mattina di ieri davanti agli occhi di molti passanti, studenti ed automobilisti, ha scosso le coscienze dell’intera cittadina.

– Paola Federico –