“Può piacere o non piacere, ma la comunicazione alla stampa del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul numero dei suicidi in carcere altro non è che la rispondenza dei dati sulla serie del numero dei detenuti che si sono tolti la vita durante la detenzione. Questi numeri non sono ‘contro-narrazione’, come l’ha definito qualcuno, ma, ripeto, dati oggettivi. Poi, certo, siamo i primi a dire che ogni morte in carcere è una sconfitta per lo Stato”.

Così si è espresso Donato Capece, segretario generale del SAPPE, commentando le polemiche che hanno seguito alcune dichiarazioni del Ministro della Giustizia sul numero dei suicidi.

“Ancora una volta siamo costretti a sottolineare quanto la questione del disagio psichico e del rischio suicidario all’interno degli istituti penitenziari rappresenti una vera emergenza nazionale. La Polizia Penitenziaria, pur con abnegazione e professionalità, continua a operare in condizioni di costante tensione, spesso in solitudine operativa e senza gli strumenti idonei per affrontare adeguatamente situazioni così complesse. I suicidi in cella, oltre a costituire una sconfitta per lo Stato, segnano profondamente i nostri agenti che devono intervenire – prosegue Capece -. Servirebbero anche più psicologi e psichiatri, vista l’alta presenza di malati con disagio mentale. Spesso, anche i detenuti, nel corso della detenzione, ricevono notizie che riguardano situazioni personali che possono indurli a gesti estremi”.

Capece richiama il discorso di fine anno dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e le sue indicazioni per superare l’emergenza penitenziaria: “Si può e si deve ‘potere respirare un’aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine’. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo”.

“Garantire la speranza è il nostro compito, scritto anche alla base dello stemma. E’ un nostro dovere istituzionale che le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria svolgono quotidianamente il servizio, nelle carceri per adulti e minori, con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità in un contesto assai complicato”.