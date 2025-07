Successo riconfermato anche quest’anno per l’edizione 2025 della “Pisatura” a Prato Perillo di Teggiano. Ormai divenuto un appuntamento immancabile, la manifestazione ha riscosso record di presenze e partecipazione grazie alla sapiente organizzazione dell’Associazione Culturale As.CAM con il patrocinio del Comune di Teggiano.

Una vera e propria festa per tutto il territorio teggianese e dell’intero Vallo di Diano, che rievoca il processo di mietitura, in particolare l’antico metodo di separazione della spiga di grano dal chicco (chiamato in gergo locale “lu trigliu”), trainata da una coppia di buoi che girano in tondo nell’aia.

Ad allietare i partecipanti durante i tre giorni di fervore della manifestazione sono stati eventi, canti, balli, gare, sfilate, esposizioni e una ricca offerta gastronomica. Non sono mancati infatti piatti della cucina teggianese, come il pizzo con le patate, peperoni e caciocavallo arrostito o la gregna, il dolce della Pisatura. Irrinunciabili anche le attrazioni per i più piccoli, come i gonfiabili e la mucca Lola che i bambini hanno potuto mungere, avvicinandosi così in modo giocoso al mondo della fattoria.

“Sono stati tre giorni intensi e ricchi di emozioni e soddisfazioni – ha commentato il presidente dell’associazione As.CAM Carmine Marino –. Abbiamo notato con piacere un aumento delle presenze rispetto allo scorso anno non solo durante le serate, ma anche agli eventi giornalieri, sia dei nostri compaesani che da persone provenienti da tutto il territorio circostante. Ringraziamo vivamente tutti i nostri collaboratori, chi ha partecipato a vario titolo alla buona riuscita dell’evento e soprattutto le persone che hanno scelto di trascorrere in nostra compagnia la manifestazione. Puntiamo sempre a migliorare l’organizzazione della Pisatura per offrire un’esperienza migliore di anno in anno”.