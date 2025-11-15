Oggi pomeriggio, presso l’Hub Innovation, si è svolta la prima edizione del Cicerone Robot Day, un’iniziativa realizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” in collaborazione con il Comune di Sala Consilina.

La manifestazione ha visto protagonisti gli studenti impegnati nello studio della robotica, che hanno potuto cimentarsi con i bracci antropomorfi e con gli automi utilizzati nella didattica del biennio.

Uno dei momenti più sorprendenti è stato l’utilizzo del braccio robotico per giocare una partita a tris, dimostrando precisione e interattività.

Successivamente lo stesso braccio ha invitato gli spettatori a visitare la scuola, scrivendo un messaggio di benvenuto nello stand dedicato alla robotica.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per avvicinare i giovani alle tecnologie del futuro, coniugando apprendimento e creatività in un contesto di grande entusiasmo e partecipazione.