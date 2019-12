Successo per la giornata di screening cardiovascolare della Pubblica Assistenza ANPAS Vola Sassano

Ha avuto un positivo riscontro la giornata dedicata allo screening cardiovascolare organizzata ieri dalla Pubblica Assistenza ANPAS Vola Sassano e che si è svolta all’interno della Struttura Polifunzionale di Silla.

Quattro medici a servizio dei tanti che hanno deciso di sottoporsi al controllo gratuito pensato dall’associazione presieduta da Margherita Marra che ha messo al centro dell’evento la prevenzione dedicando diverse ore alle visite specialistiche. Presenti per l’occasione il cardiologo Pasquale Innelli, l’odontoiatra Cinzia Trezza, la nutrizionista Maria Giovanna Tardugno ed il medico di Medicina Generale, Annamaria Gnazzo.

Il percorso di screening è stato suddiviso in varie “tappe”, partendo dalla visita cardiologica vera e propria, con misurazione dei parametri e della pressione arteriosa, elettrocardiogramma e valutazione ecoscopica del ventricolo, per poi passare al controllo del medico di base, alla misurazione del peso e della circonferenza e alla valutazione di eventuali infiammazioni delle gengive come fattore di rischio per le patologie cardiovascolari.

Un contributo importante alla prevenzione di malattie che sempre più spesso colpiscono giovani e meno giovani. Un messaggio importante che parte dalla Pubblica Assistenza ANPAS Vola Sassano che è già all’opera per organizzare altre giornate di screening, in particolare per le patologie del colon retto e della prostata.

Tutte le persone già prenotate che ieri non sono riuscite a sottoporsi allo screening potranno farlo nel secondo appuntamento che si terrà a metà gennaio.

Ai microfoni di Ondanews la presidente dell’associazione, Margherita Marra.

– Chiara Di Miele –