Successo ieri per il debutto della nuova produzione di “Carmen” di Georges Bizet che, nata dalla collaborazione tra i teatri di Rovigo, Pisa, Padova Treviso e Fondazione Rete Lirica delle Marche, dopo il favorevole debutto a dicembre a Treviso, è arrivata al “Verdi” di Pisa con la direzione di Beatrice Venezi e la regia di Filippo Tonon.

Un successo che profuma anche di Vallo di Diano grazie alla presenza del soprano Valentina Mastrangelo, giovane artista originaria di Pertosa.

Valentina ha interpretato Micaela, giovane contadina che rappresenta la moralità, la dolcezza, in netto contrasto con la natura selvaggia e libertina di Carmen.

Di altissimo valore il resto del cast con Laura Verrecchia nel ruolo di Carmen, Leonardo Caimi in Don José, Devid Cecconi in Escamillo, Laura Esposito in Frasquita, Leyla Martinucci in Mercedes, Antonino Giacobbe come dancaire, Saverio Pugliese come remendado, Andrea Comelli in Zuniga e Luca Bruno in Morales. La “Carmen” torna al Teatro di Pisa dopo 140 anni dalla prima rappresentazione. Era attesa soprattutto per la direzione affidata a Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, al centro di polemiche.

“Sono felicissima – è il commento di Valentina Mastrangelo, ormai stimatissima artista a livello internazionale –ieri sera è stato un successo immenso di pubblico, abbiamo fatto un gran lavoro di squadra. Onorata di aver portato per la terza volta Micaela sul palco”.