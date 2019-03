Successo per il Mastercasting con il Maestro Enzo Campagnoli organizzato da Centro Musica Store a Padula

Sono stati due giorni intensi per musicisti e cantanti che all’interno della Certosa di San Lorenzo a Padula, grazie ad una perfetta organizzazione messa in campo da Laura Di Salvatore, titolare di Centro Musica Store, hanno potuto incontrare ed esibirsi al cospetto del Maestro Enzo Campagnoli nel corso di uno speciale Mastercasting.

Campagnoli, noto nome nel panorama musicale nazionale, Direttore d’Orchestra al Festival di Sanremo oltre che vocal coach in numerosi programmi televisivi come “Amici”, “Tu sì que vales” e “Pequeños Gigantes”, ha accompagnato per mano tra le note musicali tutti gli iscritti alla due giorni, regalandogli preziosi consigli e impartendo insegnamenti per i tanti che vorranno continuare il proprio percorso professionale nel mondo della musica. Sabato pomeriggio è toccato ai musicisti, mentre ieri è stata la volta dei diversi cantanti provenienti da tutta la Campania, ma anche da Basilicata e Calabria, che hanno dimostrato particolare talento ma soprattutto grande passione per il canto.

Il Maestro Campagnoli ha ascoltato con attenzione tutti i partecipanti e, in conclusione di giornata, ha espresso soddisfazione per le esibizioni e per il buon livello di preparazione dimostrato dai partecipanti.

Visita a sorpresa per lui da parte del Comandante della Sezione di Polizia Stradale di Lagonegro, Lucio Latorraca, i cui agenti, la scorsa estate, hanno messo in salvo il Maestro Campagnoli mentre viaggiava lungo l’A2 del Mediterraneo lungo il tratto di Galdo di Lauria. “Gli uomini del Comandante Latorraca il 6 agosto mi hanno salvato la vita dopo aver avuto un malore in autostrada” ha raccontato emozionato Campagnoli abbracciando il Comandante della Polstrada.

Felice e soddisfatta per l’ottima riuscita del primo Mastercasting la titolare di Centro Musica Store, Laura Di Salvatore. “Ringrazio tutti i partecipanti per aver risposto così numerosi al nostro invito, – ha affermato in conclusione – il sindaco di Padula, Paolo Imparato, per aver concesso il patrocinio del Comune alla nostra iniziativa, ma soprattutto il Maestro Campagnoli che si è mostrato subito interessato e particolarmente felice di onorarci della sua preziosa presenza qui per tutto il weekend“.

– Chiara Di Miele –