Successo per il corso BLSD adulto-pediatrico della Pubblica Assistenza ANPAS VOLA Sassano

Grande successo quello ottenuto ieri dal corso BLSD adulto-pediatrico organizzato dalla Pubblica Assistenza ANPAS VOLA Sassano nell’Aula Polifunzionale a Silla.

Gli esperti intervenuti nell’importante giornata formativa hanno fornito utili nozioni su come riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso, come fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco con la rianimazione, come dimostrare l’abilità nell’utilizzare e prestare soccorso con un defibrillatore semi automatico, oltre ad elencare le procedure per un corretto uso ed un’efficace manutenzione del defibrillatore. Durante la lezione, inoltre, si è discusso di come riconoscere segni e sintomi di un’ostruzione totale delle vie aeree sul lattante, bambino e adulto e di conseguenza come eseguire le corrette manovre di disostruzione e diventare esperti e sicuri nelle capacità d’intervento.

In tanti hanno preso parte al corso e così hanno conseguito l’attestato che è valido per concorsi nazionali e nei Corpi dello Stato e per l’adeguamento al Decreto Balduzzi (formazione del personale).

Soddisfatta della buona riuscita dell’iniziativa Margherita Marra, presidente della Pubblica Assistenza ANPAS VOLA Sassano, che annuncia:”A breve organizzeremo una giornata dedicata al tesseramento con la nostra Pubblica Assistenza per tutti coloro che vorranno aderire alle nostre attività“.

