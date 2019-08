Successo negli Stati Uniti per “Escape”, il secondo singolo del cantante teggianese Fabrizio Babino

Si chiama “Escape” il nuovo singolo del cantante di origini teggianesi Fabrizio Babino che sta già riscuotendo successo negli Stati Uniti d’America. Il nuovo brano segue di qualche mese il singolo del debutto, “Your Body”, uscito nello scorso mese di aprile.

Anche per questo attuale lavoro musicale Fabrizio ha lavorato con il leggendario produttore di New York Katmaz ed insieme hanno dato vita ad una serie di brani. “Escape” è una traccia pop i cui testi descrivono “le onde dell’amore”. “Gli elementi musicali di Escape – spiega Fabrizio – offrono un’emozione istantanea della classica ballata d’amore, che registra proprio gli alti e bassi tipici di questo sentimento“.

Dopo l’uscita di questo secondo lavoro, tra la fine dell’estate e l’autunno prossimo sarà possibile ascoltare altre tracce realizzate dall’artista teggianese in collaborazione con Katmaz.

Fabrizio ha trascorso la sua vita tra Teggiano e New York e all’età di soli 5 anni ha scoperto che avrebbe voluto cantare quando ascoltava sua madre e sua nonna che facevano parte del coro della chiesa. Ha studiato al Fashion Institute of Technology, è entrato a far parte del mondo della moda e dell’intrattenimento incontrando gli stilisti famosi e i loro clienti, tra cui noti cantanti come Rihanna e Beyonce. Questo gli ha ricordato la sua vera vocazione e lo scorso anno ha deciso di cambiare vita e di seguire la sua indole, entrando a far parte del mondo della musica.

Negli States i suoi primi due singoli sono già molto ascoltati, scaricati e particolarmente apprezzati. Per ascoltare “Escape” CLICCA QUI mentre per visitare il sito ufficiale dell’artista digita www.fabriziobabino.com .

