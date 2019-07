Successo e brillanti prestazioni in Austria per le atlete della Kodokan Ginnastica di Atena Lucana

Ancora successi per l’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana in trasferta in Austria.

Le ginnaste hanno contribuito per una settimana a rappresentare il tricolore nel Gala della Federazione Internazionale e nella cerimonia di chiusura che hanno sancito la fine della Gymnaestrada mondiale di Dornbirn. Le olimpiadi hanno riunito oltre 18mila partecipanti provenienti da 66 paesi del mondo. Durante le gare, non competitive, si sono svolte esibizioni di gruppo dove i colori, i sorrisi e l’allegria sono stati gli ingredienti principali.

Alla cerimonia di chiusura hanno preso parte Annamaria Carucci, Vincenza Marmo, Filomena Marmo, Miriam Mea, Chiara Patera, Giorgia Petrarca, Katrin Scatta.

Dopo aver trascorso giorni emozionanti e ricchi di impegni sportivi nelle cittadine di Dorndirn, Bregenz e Hard, le giovani ginnaste della Kodokan si sono trattenute per alcuni giorni in Svizzera dove hanno visitato anche Zurigo prima del rientro in Italia.

“È stato emozionante! Le atlete sono state bravissime – è il commento della professoressa Rosaria Bruno – Abbiamo ricevuto anche i complimenti del presidente della Federazione Ginnastica d’Italia. Sono emozioni che non si riescono a spiegare, solo partecipando si può capire”.

– Claudia Monaco –