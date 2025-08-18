Semplicità ed accoglienza: sono gli ingredienti alla base del successo dei primi due giorni de “La Festa della Collina” ad Arenabianca di Montesano.

Lo storico evento, che si fregia anche del Marchio DE.CO ed è curato dall’associazione “La Collina”, sta registrando tantissima affluenza in Piazza Mario D’Acunti. La sua forza, dunque, è la voglia di creare aggregazione in semplicità con un occhio di riguardo anche ai prezzi, che non hanno subito rincari.

Alla base la genuinità del cibo di una volta, che richiama l’antica cucina delle nonne da gustare in compagnia contornati da aria frizzantina e buona musica.

Collaborazione ma soprattutto volontà di sponsorizzare e far gustare i prodotti delle aziende di Montesano sulla Marcellana: dai formaggi, alle carni, ai legumi, tutti prodotti a km zero.

Nel menù è possibile trovare fusilli al ragù con pomodoro di Arenabianca, cavatelli con fagioli borlotti “spullecarielli” o con salsa semplice, lumache in umido, scamorza “Campolongo” in carrozza, pecora alla pastorale, bruschette con ciliegine di mozzarella, salsicce, arrosti, zeppole, vino e bibite varie. Particolare menzione alla zeppola e ai dolci, curati direttamente dall’associazione.

Il tutto contornato da tanta buona musica con band locali che in queste sere si stanno alternando sul palco. Attenzione particolare è riservata alla pulizia e all’ambiente con l’allestimento di un’isola ecologica gestita dai ragazzi del progetto SAI MSNA.

Molto spazio ai bambini, così che possano divertirsi insieme agli adulti con un’animazione specifica.

E’ possibile partecipare alla “Festa della Collina” ancora questa sera e domani, martedì 19 agosto.

Domani speciale chiusura con la presenza sul palco de “La Banda della Posta” di Vinicio Capossela con il suo repertorio energico e vitale.