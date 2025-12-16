Successo a Teggiano per la decima edizione di “In…Canti di Natale”.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale delle Cinque contrade, presieduta da Rocco Tropiano, si è tenuto la scorsa domenica nel Complesso della Santissima Pietà e ha visto la partecipazione di undici cori polifonici provenienti dalle province di Salerno e Caserta assieme ad un gruppo vocale di Lecce e ad un ensamble vocale di Napoli.

Gli artisti hanno saputo regalare agli spettatori la magia del Natale attraverso l’intonazione di note e canti per celebrare il periodo festivo.

A dirigere i coristi sono stati i Maestri Giuseppe Lattante di Lecce, Mariarosaria Lotito di Tricarico, Loredana Coppola di Caserta, Ferdinando De Martino di Napoli, Giacomo Monco di Cava de’ Tirreni, Loredana Colangelo di Paestum, Massimiliano Denza di Battipaglia, Katerina Furstova di Contursi Terme, Michele Russo di Bellizzi e Paolo Di Benedetto di Eboli.

A conclusione della serata, dopo la consegna degli attestati di partecipazione, tutte le corali hanno intonato “Tu scendi dalle stelle” e poi tagliato la torta.

Il responsabile organizzativo Rocco Tropiano, oltre ad esprimere parole di gratitudine a quanti hanno preso parte all’evento canoro, ha voluto ringraziare il sindaco di Teggiano Michele Di Candia per aver concesso la struttura della Santissima Pietà e la Polizia Municipale, la Pro Loco di Teggiano e il Maestro Nicola Casale per la collaborazione all’evento.