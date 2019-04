Successo a Sanza per l’incontro sulla prevenzione delle malattie respiratorie

Continua la campagna di sensibilizzazione, educazione e prevenzione da parte dell’associazione SApieNZA di Sanza. Oggi, infatti, si è tenuto presso il CEA il convegno dal titolo “La prevenzione nelle malattie dell’apparato respiratorio. La spirometria: questo sconosciuto” a cura dello specialista in Pneumologia, dottor Gennaro Arenare.

Vari gli argomenti affrontati e tanti i concetti chiariti che, in alcuni casi, creano confusione nella popolazione, come l’asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, comunemente denominata BPCO, i fattori di rischio come il fumo di sigaretta e l’inquinamento e i potenziali danni da uso di sigaretta elettronica. Importante focus anche sulle vaccinazioni per virus influenzali e pneumococco. Dopo averne illustrato le caratteristiche e l’utilità nella prevenzione e diagnosi delle broncopneumopatie, il dottor Arenare ha anche eseguito esami spirometrici dimostrativi ai cittadini presenti, interpretandone i risultati.

Gratitudine e incoraggiamento a continuare il ricco programma di prevenzione è stata espressa dai molti che hanno preso parte all’incontro.

Il presidente dell’associazione SApieNZA Pasquale Citera ed il delegato alla Sanità del Comune di Sanza Antonio Citera all’unisono ringraziano soddisfatti il dottor Arenare per la brillante relazione e la chiarezza dei contenuti e tutti coloro che hanno partecipato.

Non è mancato inoltre l’impegno solidale con la vendita di uova di Pasqua a sostegno dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mielomi al termine del convegno.

“Personalmente – ha dichiarato Antonio Citera – sono molto soddisfatto, un altro successo per la prevenzione che aiuta a salvare vite umane. Ognuno di noi ha soltanto una vita, salvaguardiamoci per il bene di tutti. Prevenire è meglio che curare“.

– Chiara Di Miele –