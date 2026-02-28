Un gradito riconoscimento hanno ricevuto ieri le studentesse del “Pomponio Leto” di Teggiano.

Presso la biblioteca di Cascina, in Toscana, sono state premiate nell’ambito del concorso di realizzazione del logo del decennale, indetto dall’associazione Amici del Vallo di Diano e Cilento.

Le studentesse hanno superato la prima selezione, vincendo un viaggio premio a Pisa proprio in occasione della cerimonia di premiazione, accompagnate dalla professoressa Oriana Vertucci e dal professore Pasquale Trotta.

L’evento è stato moderato dal presidente dell’associazione Gesualdo Russo e ha visto i saluti dell’Amministrazione del comune di Cascina.

“Davanti a una folta platea composta dagli studenti del Liceo artistico di Pisa, dagli associati e dal pubblico le nostre alunne hanno presentato la loro proposta di logo. Il concorso ha visto vincere l’alunna Arianna Vitelli della classe 3^ A del Liceo artistico. Il viaggio continua con la visita del territorio!” il commento dei docenti del “Leto”.