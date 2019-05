Studente si ferì cadendo nella scuola a Sapri.La dirigente:”Grave errore colpevolizzare tutti i presidi”

Condannata per i fatti avvenuti in un’area dell’edificio scolastico che non è di proprietà della scuola. Una sentenza, quella della Corte di Cassazione, che ora fa tremare tutti i presidi d’Italia.

La Suprema Corte ha condannato la dirigente scolastica del polo liceale di Sapri, Franca Principe, per lesioni colpose gravi, rigettando il ricorso presentato dai suoi legali.

“In questa vicenda, oltre ad aver subito dei danni come persona, sono stata disconosciuta nel ruolo dirigenziale di guida – ha spiegato la dirigente scolastica Franca Principe – Un dirigente deve essere un punto di riferimento degli altri, colpevolizzare tout court i dirigenti d’Italia perché questa responsabilità oggettiva si trasformi in automatico in una responsabilità personale a me sembra un errore di impostazione grave nella scuola perché la priverà di molte possibilità”.

Dunque, il problema è a monte: “Nel mio caso sono stata assimilata al datore di lavoro di un cantiere edile, quindi la valutazione dell’impatto di caduta dall’alto è stata assimilata a quella che può avere un operaio che sta su un ponteggio. Ma non è così, è per un evento imprevedibile che i ragazzi si sono trovati lì fuori e c’è un soggetto terzo, che non sono io, che ha aperto questo lucchetto”.

La dirigente ha fondato anche un’associazione che si chiama Modifica 81: “Tanti esperti di settore stanno fornendo gratuitamente un contributo per essere presenti nel dibattito – spiega – Mi auguro che questo lavoro possa produrre l’avvio dello studio per la decretazione attuativa così ci sarà maggiore chiarezza”.

La vicenda risale al 7 luglio 2011 quando uno studente, durante gli esami di maturità, cadde dal terrazzo della scuola di via Gaetani da un’altezza stimata di 8 metri.

Niccolò De Luca stava assistendo all’esposizione orale dei compagni di classe, e aveva chiesto ai professori di uscire dall’aula. Una volta fuori, lo studente aveva raggiunto il terrazzo ma uno dei lucernai del pavimento non aveva retto al peso, facendolo precipitare sul suolo all’interno dell’atrio dell’istituto.

– Marianna Vallone –

