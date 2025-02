Drammatico episodio quello che oggi pomeriggio ha sconvolto l’Università degli Studi di Salerno. Un 27enne del napoletano ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto dal quarto piano del parcheggio multipiano nel Campus di Fisciano.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente, per questo motivo i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi, dovranno fare luce su quanto accaduto.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul luogo del dramma: il giovane aveva già perso la vita. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale.

La salma del 27enne è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sconcertati i tanti studenti che in quel momento erano presenti nel Campus e diversi sono già i messaggi di cordoglio che giungono dal mondo accademico e associazionistico che orbita intorno all’Università salernitana.

L’Università ha diramato una nota del Rettore Loia. “Esprimiamo il profondo cordoglio di tutta la nostra comunità universitaria per il dolore che ha colpito la famiglia, gli amici, gli affetti. In questo momento ci uniamo in silenzio a questo dolore. Siamo un campus che vive e si raccoglie intorno agli studenti, li accompagna durante il loro percorso di studio e umano, con attenzione e forte senso di responsabilità. In tal senso il servizio di supporto psicologico di base e l’osservatorio per il benessere sono un esempio di un percorso avviato da tempo e che riteniamo necessario e fondamentale per aiutare i nostri giovani nei momenti di difficoltà. Eventi tragici come questo ci lasciano sconvolti e richiedono una importante riflessione sui nostri giovani, così apparentemente forti ma con fragilità nascoste” scrive.