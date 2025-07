E’ stato scelto, grazie ai suoi meriti, per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi delle Scienze Naturali, in Cina, ma non sa se potrà partecipare perché non può richiedere il passaporto italiano, dunque ottenere la cittadinanza.

E’ la storia del 15enne Enis Jelassi, studente del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Potenza, un ragazzo nato e cresciuto in Italia da madre rumena e padre tunisino, che ha dimostrato straordinarie capacità scientifiche, classificandosi al secondo posto ai Campionati Nazionali delle Scienze Naturali ottenendo così il meritato ruolo di dover rappresentare il nostro Paese in un contesto internazionale prestigioso, ovvero le Olimpiadi di Scienze a Ji’ning, dal 7 al 17 agosto.

Il problema è che il ragazzo ha il passaporto tunisino e vive a Potenza con un regolare permesso di soggiorno senza, però, avere la cittadinanza: può chiederla, per legge, soltanto al compimento del diciottesimo anno.

Sulla vicenda è intervenuto il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, che ha dato uno spunto di riflessione in merito alla questione della cittadinanza: “La cittadinanza – dice – non può essere un automatismo, ma è giusto aprire un dibattito serio e costruttivo su come riconoscere l’appartenenza effettiva all’Italia. Esistono giovani, come Enis, che dimostrano con i fatti di essere italiani nei valori, nel comportamento, nello spirito di servizio e nel talento. La Basilicata è fiera di lui come lo sono i suoi docenti, Valentina Cantarelli, che ha creduto per prima nelle sue capacità, e Serena Zaza, presidente regionale Anisn (Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali), riferimento della competizione. A loro va il mio grazie per aver accompagnato e sostenuto questo straordinario percorso”.

“Come Presidente della Regione Basilicata – ha concluso – voglio dire a Enis: sei uno dei nostri, lo sei sempre stato. E siamo certi che continuerai a rendere orgogliosa la tua scuola, la tua città e la tua regione”.