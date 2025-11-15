Struttura ricettiva del Vallo di Diano ricerca un portiere notturno
Struttura ricettiva con sede nel Vallo di Diano ricerca un portiere notturno.
L’annuncio è rivolto a persone di entrambi i sessi.
Si richiedono conoscenza dell’inglese, essere volenterosi e disponibili. Il candidato o la candidata si occuperà dell’accoglienza degli ospiti.
I candidati potranno discutere dei dettagli dell’offerta lavorativa in fase di colloquio.
Invia il curriculum a annuncilavoro@ondanews.it specificando nell’oggetto la richiesta “ANNUNCIO LAVORO PORTIERE NOTTURNO”.
