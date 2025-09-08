L’Amministrazione comunale di Sala Consilina, attraverso una lettera ufficiale a firma del sindaco Domenico Cartolano inviata alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, ha espresso pieno sostegno alla missione umanitaria indipendente Global Sumud Flotilla, chiedendo attenzione, protezione e vigilanza sulle operazioni in corso.

La missione coinvolge decine di imbarcazioni e centinaia di attivisti provenienti da 44 Paesi, tra cui l’Italia, con l’obiettivo di portare aiuti alla popolazione civile della Striscia di Gaza, duramente colpita da mesi di bombardamenti e privazioni.

“Dalla nostra città – scrive il sindaco Cartolano – sale la richiesta di sostegno e protezione del coraggio e del valore civile degli attivisti impegnati in questa ardua impresa, mossi unicamente dal principio della solidarietà e della difesa della dignità umana“.

Nella lettere il Sindaco ha sottolineato come l’intervento della Flotilla non sia finalizzato soltanto al trasporto di aiuti materiali, ma anche alla riaffermazione del principio della libera circolazione in mare e alla necessità di aprire corridoi umanitari stabili, come richiesto da gran parte della comunità internazionale.

“È tempo di agire – prosegue – ponendo la salvaguardia delle vite umane e il rispetto del diritto internazionale al centro dell’impegno nazionale e internazionale. Chiediamo al Governo italiano di assicurare la massima attenzione e sostegno a questa missione, garantendo protezione diplomatica e istituzionale alla Flotilla e tutelando la sicurezza dei volontari“.

Con questo gesto Sala Consilina intende dare voce alla propria comunità e ribadire il valore universale della solidarietà, della pace e della giustizia, principi che da sempre contraddistinguono la sua storia e il suo impegno civile.