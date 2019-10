Strepitosa prestazione degli atleti della New Kodokan agli Europei di Pangration Athlima in Romania

Strepitoso il primo giorno di gara ad Alexandria, in Romania, per gli atleti della New Kodokan di San Pietro al Tanagro che partecipano agli Europei di Pangration Athlima.

Sono tre gli atleti del Maestro Pietro Amendola presenti nella compagine nazionale che conquista 3 ori individuali e 2 nel Polidamas.

Viki Amendola ottiene l’Oro individuale nell’Agon e l’Oro nel Polidamas, mentre a Davide Stabile vanno 2 Ori individuali nelle specialità Kato e Imiepafis. Oro anche per Antonio Ferramosca nel Polidamas Maschile.

Un Argento invece nel Palesmata, specialità in coppia per Stabile e Ferramosca.

Orgoglio e soddisfazione sono stati espressi dal Maestro Amendola per la brillante prestazione della sua squadra in Romania.

– Chiara Di Miele –