Strategia Aree Interne. Raffaele Accetta a Roma per la tavola rotonda del FORUM PA 2019

Si è tenuta questa mattina all’interno del FORUM PA 2019 al Roma Convention Forum La Nuvola la tavola rotonda sul tema “Strategia Nazionale per le aree interne: le azioni per il rafforzamento dei Sistemi Intercomunali”.

Nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne ai Sindaci è affidato un ruolo da protagonista e l’associazionismo comunale rappresenta l’occasione per il rafforzamento delle istituzioni locali e la crescita dei territori. La scelta delle funzioni e dei servizi pubblici da gestire in forma associata deve essere in linea con gli obiettivi generali delle strategie elaborate dalle singole aree e con una prospettiva temporale di lungo termine. A quattro anni dall’inizio dell’esperienza i processi di costruzione dei sistemi intercomunali stanno facendo emergere fra i sindaci dei “Comuni interni” specifici fabbisogni a cui dare risposte, tarate sui diversi stadi di costruzione delle strategie d’area o di attuazione degli interventi.

Il seminario di FormezPA, nell’ambito del progetto “La Strategia nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali”, è un’occasione di confronto con i primi cittadini impegnati nella Strategia per conoscere quali difficoltà incontrate nella costruzione di strutture intercomunali e nella riprogettazione gestionale delle funzioni, fornire prime risposte in relazione ai bisogni di supporto, apprendere buone pratiche da adottare in altri territori per velocizzarne il percorso e la realizzazione degli interventi.

Intervenuto alla tavola rotonda odierna Raffaele Accetta, sindaco referente per l’Area Interna Vallo di Diano. Presenti anche Clelia Fusco, Responsabile progetto “La strategia nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali” – Formez PA, Sabrina Lucatelli, Dirigente alle Aree Interne al Dipartimento per le Politiche di Coesione e Coordinatore del Comitato Tecnico Aree Interne – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Carla Cosentino, Dirigente Ufficio Accompagnamento e Sostegno Programmi regionali e sperimentali -Agenzia per la Coesione Territoriale, Raffaele Trivilino, Referente Tecnico Area interna – Basso Sagro Trigno, Pietro Macaluso, sindaco referente Area interna Madonie, e Carlo Ferrari, sindaco referente sistema intercomunale Area Interna Appennino Lombardo -Oltrepò Pavese.

– Chiara Di Miele –