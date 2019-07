Strategia Area Interna. L’11 luglio a Padula incontro per costituire una rete tra produttori cerealicoli

Nell’ambito dell’attuazione della Strategia Nazionale Area Interna Vallo di Diano è stata pubblicata sul sito internet www.montvaldiano.it la manifestazione di interesse per l’attuazione dell’intervento denominato “Cooperazione e costituzione di reti: rural hub” a valere sulla misura 16.7.1 del PSR Campania 2014-2020. A tal proposito giovedì 11 luglio alle ore 11.00, presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, si terrà un incontro informativo con la presenza della Responsabile regionale della Misura 16.7.1 del PSR Campania 2014-2020, Dolorinda Renzuto Iodice.

L’intervento ha l’obiettivo di costituire una rete tra produttori della filiera cerealicola per intervenire sia sulla produzione che sulla distribuzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti. Si intende, quindi, procedere all’individuazione di operatori (imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, istituti scolastici, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, reti di impresa, altri in coerenza con le tematiche previste) rappresentativi di interessi diffusi e collettivi che abbiano attinenza ai temi della filiera cerealicola intesa come coltivazione, produzione, trasformazione e commercializzazione, che svolgono le proprie attività nel territorio del Vallo di Diano, interessate ad entrare nel partenariato per l’ideazione, elaborazione di una proposta progettuale a valere sulla tipologia di intervento 16.7.1 azione b del PSR CAMPANIA 2014 – 2020.

La FASE A dell’Intervento 16.7.1, per l’attuazione della quale il partenariato intende candidarsi, ha l’obiettivo di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, promuovendo l’integrazione mediante Associazione Temporanea di Scopo, finalizzata all’elaborazione di una strategia di sviluppo, con il relativo piano di interventi, che si intende implementare nell’ambito della tematica delle filiera cerealicola.

Durante l’incontro informativo saranno approfondite le modalità di partecipazione, i soggetti destinatari e le tipologie d’azione da attuare.

– Chiara Di Miele –