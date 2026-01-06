Straniero accoltellato ad Eboli durante un litigio. Indagini in corso
Paura nei giorni scorsi per quanto avvenuto a Campolongo di Eboli.
Un uomo di nazionalità libica, al culmine di un litigio con un connazionale, è stato colpito con un’arma da taglio.
L’uomo ha fortunatamente riportato solo lesioni superficiali ed è stato affidato alle cure del personale medico.
Alla base del diverbio ci sarebbero futili motivi.
Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Compagnia per identificare l’aggressore e assicurarlo alla giustizia.