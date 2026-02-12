“Sono passati nove anni da quando nostro figlio Stefano è morto sotto quella maledetta valanga in quel maledetto hotel insieme ad altre ventotto persone. Nove anni di processi, di sentenze ribaltate, di decisioni cambiate, di responsabilità prima riconosciute e poi rimesse in discussione”.

Sono queste le parole con cui Alessio Feniello commenta il nuovo capitolo della vicenda giudiziaria legata alla tragedia dell’hotel Rigopiano, nella quale perse la vita il figlio Stefano.

Dopo 9 anni, infatti, con la sentenza della Corte d’Appello di Perugia nel processo bis di secondo grado, dopo oltre otto ore di camera di consiglio, sono arrivate tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni.

Condannati a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci; assolti l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l’ex tecnico comunale Colangeli e i tre dirigenti regionali Carlo Giovani, Sabatino Belmaggio e Emidio Primavera. Due prescrizioni per gli ex dirigenti della Provincia Mauro Di Blasio e Paolo D’Incecco.

Al termine della pronuncia della sentenza di assoluzione, l’avvocato dell’ex sindaco di Farindola si è commossa, reazione duramente commentata dalla madre di Stefano: “Si piange per la morte di un figlio non per un’assoluzione”.

“Per la prima volta si riconosce l’inerzia e la responsabilità di una pubblica amministrazione per una tragedia – ha commentato il Procuratore generale Paolo Barlucchi -. Sentenza per certi aspetti storica, certo si tratta di un riconoscimento parziale, ma dobbiamo attenerci alla volontà dei giudici”.

Ricordiamo, infatti, che aveva chiesto la condanna a 3 anni e 10 mesi per i 5 dirigenti della Regione Abruzzo Carlo Giovani, Emidio Primavera, Pierluigi Caputi, Vincenzo Antenucci e Carlo Visca (assolti in primo grado) e la condanna a 2 anni e 8 mesi per Lacchetta e per Colangeli. La richiesta inoltre era di 3 anni e 4 mesi per i due tecnici della Provincia di Pescara Di Blasio e D’Indecco (condannati alla stessa pena nei primi due gradi del giudizio).

“In questi anni – prosegue il commento di Alessio Feniello – abbiamo visto alternarsi giudici, collegi, valutazioni diverse sulla stessa identica tragedia. Ogni volta una verità nuova. Ogni volta un punto fermo che non era più fermo. Ci dicono di attendere la motivazione. Ce lo ha spiegato anche il nostro legale, l’avvocato Camillo Graziano: bisogna leggere le ragioni tecniche della decisione e capire perché, ancora una volta, le conclusioni siano diverse da quelle precedenti. E sappiamo che non è finita, che ci sarà un altro passaggio in Cassazione. Ma dopo nove anni ci sentiamo presi in giro. Perché mentre nelle aule si discute e si cambia, la realtà è sempre la stessa: ventinove persone sono morte. Tra loro nostro figlio. In aula abbiamo dovuto assistere alle lacrime di imputati assolti. Noi piangiamo davanti alla fotografia di Stefano che non invecchierà mai. Noi piangiamo davanti a una tomba. Noi piangiamo da nove anni. E continueremo a farlo per tutta la vita. Ci chiediamo, con amarezza: tutti questi magistrati che in questi anni si sono succeduti e hanno ribaltato le loro decisioni, cosa avrebbero fatto se al posto delle vittime ci fossero stati i loro figli? Avrebbero accettato con la stessa freddezza questo continuo ribaltarsi di verità? Avrebbero sopportato nove anni di incertezza? Noi abbiamo avuto la sensazione che in questa vicenda sia mancata l’umanità. Che il dolore sia rimasto fuori dalle aule, mentre dentro si discuteva solo di formule e interpretazioni. La giustizia può permettersi di cambiare orientamento. Noi no. La nostra vita si è fermata quel giorno. Davanti a pene così minime possiamo solo augurarci che almeno queste reggano in Cassazione, perché non sappiamo quanto ancora si possa sopportare questo logoramento infinito. Una sola verità che non cambia e non cambierà mai, purtroppo: la morte di nostro figlio”.

