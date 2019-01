Strada Provinciale del Corticato ricoperta di ghiaccio. Chiuso il tratto Teggiano-Sacco

La neve caduta da ieri e la formazione di lastre di ghiaccio sull’asfalto rende poco sicura la circolazione lungo alcune arterie del territorio, soprattutto se attraversano i centri di montagna. Come nel caso della Strada Provinciale del Corticato nel tratto che collega Teggiano a Sacco.

Da questa mattina è interdetta al traffico a causa della presenza di abbondante ghiaccio sulla carreggiata.

La Provinciale del Corticato “Teggiano-Sacco” è attraversata ogni giorno da numerosi lavoratori per raggiungere in particolar modo il Vallo di Diano.

Enormi dunque i disagi registrati in queste ore per la popolazione alburnina e per quanti dal Vallo di Diano devono far ritorno negli Alburni.

– Chiara Di Miele –