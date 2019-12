Stop Mes, domani la raccolta firme della Lega arriva a Sala Consilina per fermare “l’ammazza-Stati”

Si terrà anche nel Vallo di Diano la raccolta firme “Stop Mes!” organizzata per questo fine settimana dalla Lega in moltissime piazze italiane.

Il partito di Salvini sarà presente domani a Sala Consilina con un banchetto dalle 9.30 alle 12.30 in via Mezzacapo presso il Palazzo Quattro Torri per raccogliere le firme contro il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità.

L’evento è promosso dalla Lega Giovani Vallo di Diano, Cilento, Alburni e Valle del Calore.

“Firma e fermiamo l’ammazza-Stati” è lo slogan scelto per la manifestazione per dire “No grazie, a 120 miliardi di risparmi degli italiani per salvare le banche tedesche“.

– Antonella D’Alto –