In occasione del secondo flash mob nazionale Mabasta e della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo l’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina ha partecipato ad un grande momento di condivisione e consapevolezza.

Le classi si sono colorate di rosso, il colore del coraggio, dell’attenzione e del rispetto. Gli studenti sono stati protagonisti di messaggi forti, realizzando cartelloni e non solo con cui hanno decorato le loro aule.

Studenti e studentesse vestiti di rosso hanno affermato con decisione tutti insieme “Ora basta al bullismo. Ma’ basta!”. Un gesto simbolico ma potente per ribadire che il bullismo non è mai uno scherzo e che insieme possiamo fare la differenza.

Da 10 anni il movimento “Mabasta” lotta contro bullismo e cyberbullismo, coinvolgendo scuole di tutta Italia e anche l’Istituto “Cicerone” ha scelto di esserci: “Perché il rispetto si impara, si vive e si difende sempre”.