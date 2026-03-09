Siglato il Protocollo d’Intesa tra il Liceo Scientifico di Padula e il Museo Didattico della Pietra. Il progetto, sostenuto con convinzione dalla Dirigente Scolastica, la professoressa Paola Migaldi, e dal Direttore del Museo, il Maestro Giovanni Cancellaro, trasforma il patrimonio lapideo locale in un ecosistema di apprendimento STEAM, integrando memoria storica e tecnologie del futuro.

L’iniziativa si articola su quattro pilastri strategici:

Diagnostica e Geologia: analisi chimico-fisiche e indagini sofisticate non distruttive per la tutela del patrimonio.

Innovazione Digitale : rilievo 3D e fotogrammetria per la valorizzazione scientifica dei reperti.

Arte e Scultura : studio della continuità tra arte antica e contemporanea, con partecipazione attiva al Simposio Internazionale.

Salute e Nutrizione: studio della molitura a pietra e del suo impatto sulla qualità biochimica di olio e farine.

“L’arte a scuola è fondamentale per sviluppare il pensiero critico, la creatività e l’intelligenza emotiva, offrendo strumenti unici per comprendere il mondo e se stessi. Stimola il problem-solving, favorisce l’inclusione sociale e valorizza il patrimonio culturale, educando alla bellezza e all’espressione personale fin da piccoli – afferma la Dirigente Migaldi – Con questo Protocollo di intesa si concretizza quell’alleanza educativa che io ho sempre cercato di rendere prassi quotidiana ma soprattutto realtà”.

“La bellezza è un bene non negoziabile che risiede nell’armonia tra natura e ingegno umano. Con questo accordo, il Liceo Scientifico favorisce una formazione trasversale d’avanguardia: la materia viene indagata nelle sue proprietà strutturali e geologiche, partendo dall’eccezionale valore paleontologico delle ammoniti fossili presenti nella pietra locale di Padula, studiate mediante indagini sofisticate – afferma la professoressa Nunzia Casale, tra i promotori del Protocollo – Questo rigore fisico-chimico si fonde con l’analisi del canone estetico, rileggendo il legame tra arte antica e linguaggi contemporanei. Un approccio che si estende alla filiera agroalimentare, dove la molitura a freddo diviene caso studio per la preservazione dell’integrità nutrizionale delle eccellenze del territorio.”