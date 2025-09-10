Il Comune di Caggiano ha ottenuto un finanziamento di 9.000 euro dalla Regione Campania per il piano di sterilizzazione gratuita dei cani padronali iscritti all’Anagrafe Canina Regionale.

La sterilizzazione è totalmente gratuita ma è obbligatorio che i cani siano microchippati e regolarmente registrati.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la tutela del benessere animale, la lotta al randagismo e la promozione di una corretta convivenza uomo-animale.

Nelle prossime settimane saranno comunicate le modalità per aderire al piano e la data di una prossima giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani padronali.