Sterilizzazione gratuita dei cani padronali. Il Comune di Caggiano ottiene un finanziamento dalla Regione
Il Comune di Caggiano ha ottenuto un finanziamento di 9.000 euro dalla Regione Campania per il piano di sterilizzazione gratuita dei cani padronali iscritti all’Anagrafe Canina Regionale.
La sterilizzazione è totalmente gratuita ma è obbligatorio che i cani siano microchippati e regolarmente registrati.
Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la tutela del benessere animale, la lotta al randagismo e la promozione di una corretta convivenza uomo-animale.
Nelle prossime settimane saranno comunicate le modalità per aderire al piano e la data di una prossima giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani padronali.