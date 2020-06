Stati Generali dell’Economia, De Luca: “In dieci giorni si va sulla Luna. Si sblocchino alcuni fondi”

“Gli Stati Generali dell’Economia a Roma durano dieci giorni quanto il progetto Apollo per andare sulla Luna. Dieci giorni dura un Concilio Ecumenico”.

Ironizza così il governatore della Campania Vincenzo De Luca sugli Stati Generali dell’Economia inaugurati oggi a Roma e che sono stati voluti proprio fortemente dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per presentare il suo piano di rilancio economico del Paese dopo la pandemia.

“Mi accontenterei – dichiara De Luca – che dagli Stati Generali dell’Economia emergessero alcune decisioni semplici per dinamizzare l’Italia, a partire dallo sblocco di alcuni fondi paralizzati dalle burocrazie ministeriali e di un riparto delle risorse per la sanità più equo per la Campania”.

La serie di incontri prevista a Roma alla presenza delle parti sociali e dei rappresentanti delle istituzioni terminerà la prossima settimana.

– Claudia Monaco –