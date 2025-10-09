E’ stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione un uomo di Eboli per stalking nei confronti dell’ex compagna.

La decisione è arrivata al termine del processo svolto presso il Tribunale di Salerno che ha disposto a carico dell’uomo il pagamento delle spese processuali e il risarcimento alla vittima.

Nel maggio scorso, a seguito della denuncia della ex compagna, l’uomo era stato obbligato ad indossare il braccialetto elettronico. Era stato dimostrato, infatti, il suo atteggiamento persecutorio fatto di appostamenti, minacce e continui messaggi vessatori.

L’uomo non aveva accettato la fine della relazione.

Con la condanna si è concluso l’incubo per la donna.

