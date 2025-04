Sportissimo Bloisi, specializzato in vendita di abbigliamento e scarpe dei marchi più glamour, con sede a Padula Scalo, ricerca una figura da inserire in organico per le vendite online.

È richiesta conoscenza dell’utilizzo di programmi del computer.

Per informazioni recarsi in sede in Via Nazionale (vicino piazzale di Eurospin) o contattare il 377/5972014.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –