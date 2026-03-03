Si ferma ai quarti di finale il cammino dello Sporting Sala Consilina nella Coppa Divisione, accede invece alla semifinale la Meta Catania che riesce a espugnare il Pala San Rufo col punteggio di 2-5.

Un match che nella prima frazione è rimasto sul filo dell’equilibrio, con ritmi davvero sostenuti su entrambi i fronti e con la formazione gialloverde del tecnico Conde che ha provato a tenere testa ai campioni d’Italia riuscendo anche a sbloccare il risultato dopo 2’18” con una grande giocata di Igor.

Il vantaggio dei ragazzi dei presidenti Detta dura meno di due minuti: su palla inattiva la retroguardia dei draghi si fa sorprendere dal capitano etneo Musumeci che ristabilisce la parità. Poco dopo la metà del tempo della prima frazione Rossetti finalizza in modo vincente un’azione insistita che porta nuovamente avanti lo Sporting. Al 13’18” una ripartenza con i tempi giusti consente al Catania di pareggiare i conti. A meno di due minuti dal termine del tempo, per gli uomini del tecnico Juan Ramos c’è la rete del sorpasso. Vidal si fa sradicare la sfera, pur lamentando un contatto falloso, ma l’azione prosegue e Pulvirenti firma il 2-3, poi a 27 secondi dal suono della sirena l’azione più controversa: con un lancio con le mani di Fiuza, Carlos Delmestre giura di aver colpito di testa, la palla finisce in porta ma per i due direttori di gara non ci sarebbe stato il tocco del laterale gialloverde e il tempo si chiude con i siciliani avanti di una rete.

Nella ripresa il ritmo cala e lo Sporting Sala Consilina commette qualche errore di troppo tanto che finisce per incassare altre due marcature: la prima al 5’24” quando Arillo perde la sfera in modo sanguinoso e parte in modo letale la ripartenza etnea che si finalizza con la quarta rete. A firmare il pokerissimo ci pensa Turmena, su un calcio di punizione la sfera sbatte sotto la traversa e poi oltrepassa la linea di porta e mette il sigillo alla sfida che si chiude sul 2-5 per i catanesi che volano in semifinale.

Per lo Sporting Sala Consilina ora testa al campionato. Dopo il riposo, nel prossimo weekend i draghi torneranno in campo tra una settimana, martedì 10 marzo, quando ospiteranno al Pala San Rufo i pugliesi del Capurso. Fischio d’inizio alle ore 20.30.