Sporting Sala Consilina. La Dirigente Barbara Aumenta:”Con il Calcio a 5 è stato amore a prima vista”

Dallo scorso anno il mondo dello sport del comprensorio valdianese si è arricchito di una figura di primo piano che ha notevolmente reso più gentile tutto il movimento, in particolare quello legato al Calcio a 5 o Futsal.

Stiamo parlando dell’imprenditrice che opera nel settore petrolifero Barbara Aumenta Sabia. Dopo l’esperienza nel torneo di eccellenza con il Valdiano, la dirigente ha deciso di sposare l’ambizioso progetto dello Sporting Sala Consilina dei co-presidenti Antonio e Giuseppe Detta, da sempre operanti nel Calcio a 5.

Una scelta che la dinamica manager teggianese ha accettato con grande entusiasmo. “Fin dai primi contatti con il gruppo dirigente dello Sporting Sala Consilina – ha dichiarato – ho capito che mi sarei trovata ad operare nel migliore dei modi. È bastato poco per verificare la grande professionalità e le idee di puntare in alto non lasciando nulla al caso per farmi capire che avevo intrapreso la via migliore. Lo testimonia il fatto che è stata allestita una squadra di primissimo piano che può essere protagonista nel più importante torneo regionale della Campania, la Serie C1. E a giudicare da quest’inizio di stagione i risultati stanno dando ragione al progetto. Ora bisogna proseguire su questa strada. Inoltre mi piace rimarcare la grande sintonia che esiste tra tutti noi soci e anche con i ragazzi si è creato un bel feeling che può portarci davvero in alto”.

Il Calcio a 5, pur avendo affinità con il Calcio a 11, è una disciplina diversa.”Debbo dire che all’inizio ero curiosa di capire come fosse stato l’impatto con questa nuova realtà – spiega Barbara Aumenta – ma è bastato poco per innamorami del Futsal. Merito della sintonia subito trovata tra i dirigenti ma anche grazie ai ragazzi che si stanno dimostrando dei veri professionisti in campo e fuori. Poi un plauso lo devo fare ai tifosi che fin dalla presentazione hanno fatto sentire il loro sostegno generando entusiasmo e contagiando tutti con la loro passione. Speriamo di ripagarli con risultati prestigiosi. L’inizio è incoraggiante. Sappiamo che non sarà semplice ma sono convinta che tutti insieme faremo tanta strada”.

– Gerardo Lobosco –