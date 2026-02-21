Quella andata in scena al Pala San Rufo per la quarta di ritorno della massima serie del Futsal Italiano tra Sporting Sala Consilina e L84 Torino, pur terminata a reti inviolate (0-0), risultato poco frequente nella gare di calcio a 5, può essere considerato uno spot per questa disciplina.

Le due squadre non a caso stazionano nella parte alta della classifica seconde a pari punti con la Feldi Eboli, i piemontesi e quinta piazza per i Draghi gialloverdi dei presidenti Detta. E proprio il massimo dirigente Giuseppe Detta è apparso soddisfatto per la prova offerta dai ragazzi di Felipe Conde: “Era necessario dare una risposta dopo la sconfitta di Treviso e Igor e company hanno risposto nel modo migliore tenendo testa a un team di spessore. A dire il vero se c’era una squadra che doveva vincere questa era lo Sporting Sala Consilina, soprattutto per quanto fatto vedere nella prima frazione quando sono state create ben quattro palle per sbloccare il match, poi nella ripresa il calo ma la palla gol è capitata sui piedi di Vidal, il quale non ha inquadrato la porta. Nel finale è venuta fuori L84 Torino, ma la squadra ha retto portando a casa un buon punto”.

Anche i tifosi presenti nell’impianto di San Rufo hanno apprezzato lo spettacolo accogliendo con calorosi applausi i loro beniamini al suono della sirena. Per questa sfida di alta quota il tecnico dei salesi Conde non poteva contare su Carducci: per il capitano come ha annunciato egli stesso sulla pagina social la stagione si conclude anzitempo a causa della lesione del legamento crociato. Out anche il pivot partenopeo Attilio Arillo, mentre lascia in tribuna Diaz, con Fatiguso in panchina, ma non è stato utilizzato. Nel quintetto iniziale il tecnico dei valdianesi presenta la novità tra i pali, preferendo l’ultimo innesto Raffaele Lo Conte, ex Sandro Abate Avellino, al più esperto Luan Fiuza.

La gara parte subito a ritmi elevati e nella prima incursione Foti fa gridare alla rete ma l’incrocio salva l’estremo Caique. Solo la prima limpida palla per sbloccare il match, ma nonostante i vari tentativi di Jurlina e di Rossetti sul fronte gialloverde il risultato resta inchiodato su quello iniziale, ma anche L84 Torino crea qualche occasione chiusa sempre con attenzione anche dal bravo portiere Lo Conte. Nella ripresa non si abbassano i ritmi e si fa notare maggiormente la formazione piemontese, ma l’occasione più ghiotta è sui piedi di Vidal il quale spreca una rapida transizione mandando a lato dopo aver superato anche il portiere. Il match resta vivo fino all’ultimo e a due dal suono della sirena il tecnico Diego Rios Gayoso si gioca la carta del portiere di movimento con Josiko ad agire da quinto, ma il muro gialloverde regge l’urto e al triplice fischio è 0-0. Un punto per uno che fa salire al secondo posto L84 Torino, mentre lo Sporting Sala Consilina si porta a quota 31 consolidando la quinta poltrona in corsa per rientrare nelle prime otto che prenderanno parte ai playoff scudetto.

La prossima giornata lo Sporting Sala Consilina sarà impegnata sul campo dell’Active Network a Viterbo sabato 28 febbraio alle ore 15.