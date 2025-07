Lo Sporting Sala Consilina affida la guida del proprio vivaio a Gerardo Dello Iacovo, che assume ufficialmente l’incarico di responsabile e coordinatore del settore giovanile futsal.

Tecnico qualificato di Primo Livello (abilitazione conseguita a Coverciano) e match analyst con un solido percorso alle spalle nel futsal nazionale, Dello Iacovo vanta esperienze di rilievo fino alla Serie A e un passato significativo nel Benevento5, dove ha svolto il ruolo di allenatore, coordinatore del settore giovanile e analista tattico, contribuendo alla crescita di numerosi giovani poi approdati in prima squadra.

L’accordo con i presidenti Antonio e Giuseppe Detta è nato da un allineamento totale sulla visione progettuale e sugli obiettivi a lungo termine per far crescere il movimento giovanile salese, rafforzando la struttura che alimenta la prima squadra.

“Dopo la conclusione del mio percorso a Benevento non pensavo sarebbero arrivate proposte davvero allineate alle mie idee. Ma il Sala Consilina rappresenta una realtà importante del futsal italiano e rinunciare a questa sfida sarebbe stato un errore – ha affermato Dello Iacovo -. Qui ho trovato passione, progettualità e la volontà di costruire qualcosa che duri nel tempo. So bene che il lavoro da fare è tanto, ma mi metterò in gioco con il massimo impegno, con l’obiettivo di valorizzare i giovani del territorio e prepararli al futsal di domani”.

L’ingresso di Dello Iacovo rappresenta un tassello fondamentale per la crescita del club, che continua a investire in un settore giovanile solido, competente e orientato al futuro.