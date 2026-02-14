“E’ stata una bella risposta quella della squadra”. Così il presidente Giuseppe Detta al suono della sirena del match vinto in modo convincente e con un rotondo 5-0 ai danni della Fortitudo Pomezia.

“Un match dominante – ha proseguito il patron dei draghi salesi – che potevamo già mettere in ghiaccio nella prima frazione, ma i ragazzi hanno offerto una prova autorevole, quella che ci voleva dopo la sconfitta nella prima di ritorno. Ora guardiamo avanti consapevoli che potremo fare bene”.

Il tecnico Felipe Conde per questa sfida contro la squadra laziale deve rinunciare agli infortunati Carducci (per il capitano tempi di recupero lunghi) e Fatiguso, il quale potrebbe rientrare nelle prossime giornate, mentre per scelta rinuncia a Vidal. Per l’occasione può contare sul rientro del nazionale Rossetti, che corona la sua prestazione con la rete che mette il punto esclamativo al match, e sul nazionale croato Jurlina.

Fin dal fischio d’inizio Igor e soci partono decisi a sbloccare il match e dopo due occasioni fallite dopo meno di 120 secondi Delmestre fa esplodere il Pala San Rufo. La gara resta in mano ai gialloverdi i quali collezionano occasioni in serie ma non trovano la finalizzazione vincente e rischiano in una sola circostanza quando Gattarelli manda la sfera sul palo. Poi la superiorità dei draghi trova il giusto premio con la rete di Diaz, che capitalizza un assist di Arillo. E sul 2-0 si va all’intervallo.

Nella ripresa stessa situazione: Sporting Sala Consilina a dettare i tempi, Pomezia a provare a limitare i danni, ma dopo tre minuti Igor firma il tris. Passa soltanto un minuto e mezzo e Mello cala il poker. A questo punto il tecnico del Pomezia Ceppi si gioca la carta del portiere di movimento ma il risultato non muta, anzi al 18’ Rossetti firma il definitivo 5-0 e la squadra va a raccogliere l’abbraccio dei 500 tifosi.

Una nota curiosa: la gara è iniziata con 10 minuti di ritardo per colpa di un buco alla rete della porta, ma questo non ha distratto i gialloverdi che hanno offerto una prestazione convincente e si apprestano a tornare in campo martedì sul campo del Came Treviso, mentre torneranno a giocare sul parquet amico di San Rufo sabato prossimo alle ore 18 contro L84 Torino.