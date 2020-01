Sporting Sala Consilina. Colpo di mercato, arriva l’universale Leonardo Teles Michelon

E’ uno Sporting Sala Consilina davvero scatenato quello del co-presidente Giuseppe Detta, che non soddisfatto della conquista della Coppa Regionale e del primato in classifica con un vantaggio piuttosto largo sulle inseguitrici, non intende fermarsi.

Per la conquista della Coppa Italia fase nazionale ha piazzato un altro vero e proprio colpo di mercato. Ed oggi Giuseppe Detta e il ds Daniele Campanelli hanno annunciato l’arrivo del forte universale Leonardo Teles Michelon, 26 anni, reduce dall’esperienza in Brasile con l’Aesj, ma in precedenza giocatore in Belgio.

L’universale con cittadinanza italiana è atteso per domenica 19 gennaio a Sala Consilina, per cui quasi certamente la sua prima uscita ci sarà nel match casalingo con il quotato Terzigno.

Soddisfatto per l’operazione portata positivamente a termine il co-presidente Giuseppe Detta: “Da qualche settimana ero al lavoro con i miei collaboratori per puntellare ulteriormente la squadra. Dopo aver valutato alcune soluzioni la scelta è ricaduta su Leonardo Teles Michelon. Non è stato facile ma alla fine siamo riusciti a trovare l’intesa. Non nascondo che l’arrivo di questo universale di grande talento sia una freccia in più nell’arco del tecnico Foletto per puntare a conquistare il trofeo tricolore. L’auspicio è che Teles Michelon possa riuscire a dare il suo prezioso apporto e confermare tutte le sue credenziali”.

Intanto l’annuncio di quest’altro colpo di mercato fa aumentare l’entusiasmo tra i tifosi che sono curiosi di conoscere Teles Michelon e riuscire a coronare una stagione che ha già visto il club neroverde centrare il primo obiettivo con la vittoria nella Final Eight.

Intanto sabato trasferta insidiosa sul campo del Massa Vesuvio dove non ci sarà il capocannoniere Matheus Ferreira, squalificato per una giornata.

– Redazione Sportiva –