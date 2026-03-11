Per lo Sporting Sala Consilina una serata da dimenticare, il turno infrasettimanale non porta bene ai gialloverdi del tecnico Felipe Conde, che cadono sul campo amico del Pala San Rufo al cospetto dei pugliesi del Capurso che riescono ad espugnare l’impianto valdianese con una prestazione fatta di intensità e soprattutto favorita dai tanti errori commessi dagli uomini di casa che a fronte di una produzione di gioco enorme in particolare nella prima frazione hanno finito per lasciare l’intera posta alla formazione del coach Francesco Chiaffarato, che invece ha sfruttato al meglio le occasioni create.

Ma andiamo con ordine. Lo Sporting Sala Consilina scende in campo con Lo Conte a difesa della porta preferito a Fiuza, Igor, Fatiguso, Delmestre e Vidal, ed è proprio il pivot ad andare vicino alla rete ma la traversa dice no. Poi tante opportunità tra cui anche una di Lo Conte, ma la costante pressione viene premiata a 48 secondi dalla conclusione della prima frazione: ci pensa Rossetti con tocco morbido a portare in avanti i salesi e sull’1-0 si chiude il tempo. La marcatura giunta in chiusura lascia presagire una ripresa più in discesa per Rossetti e soci e a dire il vero le occasioni non mancano, la più clamorosa capita sui piedi di Delmestre che praticamente da zero metri spedisce alle stelle.

Il Capurso non demorde e lotta su tutti palloni e al 12’09” Arillo sbaglia l’uscita e regala palla ai pugliesi che ringraziano e con Pires trovano la rete del pareggio. E su questo parziale si va avanti fino ad un minuto e mezzo dalla fine quando Conde decide di giocarsi la carta del portiere di movimento inserendo Vidal. La scelta non paga e a 56 secondi dal suono della sirena il Capurso opera il clamoroso sorpasso con Lamas e addirittura quasi allo scadere trova anche la terza segnatura con Pires che firma la sua doppietta e fissa il punteggio sul definitivo 1-3.

Volti scuri in casa Sporting Sala Consilina per questo inatteso passo falso che consente alla Roma di agganciare al quinto posto i gialloverdi a quota 34.

Rossetti, l’unico a parlare, ha detto:“Abbiamo commesso troppi errori, ora dobbiamo analizzare dove abbiamo sbagliato e pensare alla trasferta sul campo dell’Ecocity Genzano che arriva all’appuntamento dopo la vittoria sul campo dell’Active Network“. Il match è in programma venerdì 13 marzo alle ore 20.30.