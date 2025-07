Fellipe Mello Rossi, 38enne laterale sinistro brasiliano, entra a far parte del roster a disposizione di mister Conde per la stagione sportiva 2025-26 dello Sporting Sala Consilina.

Con un curriculum di assoluto rilievo e una carriera costruita tra Brasile e Italia, Mello è il secondo innesto di grande spessore in vista di un campionato che si preannuncia altamente competitivo e per il quale la proprietà ha chiaramente espresso la volontà di alzare l’asticella.

Giocatore esperto, mancino naturale, Fellipe vanta presenze con la Nazionale brasiliana di futsal e successi sia nella Serie A che nella Serie A2 italiana. Dopo l’approdo nel 2017 al Kaos Reggio Emilia con cui conquista la Coppa della Divisione, veste la maglia della Sandro Abate centrando anche in questo caso un trofeo (Coppa Italia A2). Seguono diverse stagioni in patria prima del ritorno in Italia nella scorsa stagione con il Vinumitaly Petrarca Padova.

Difensore laterale dalla spiccata propensione offensiva, Mello unisce qualità tecniche, mentalità vincente e una forte leadership in campo. Caratteristiche che lo rendono un elemento di assoluto valore per rafforzare il gruppo e far crescere il progetto sportivo.

“Fellipe Mello è un profilo che abbiamo voluto con convinzione – afferma Giuseppe Detta – Non solo per il suo valore tecnico, ma per l’esperienza, la personalità e la professionalità che può trasmettere dentro e fuori dal campo. È un giocatore che conosce bene il futsal italiano e che ha dimostrato di sapersi adattare e vincere in contesti diversi. Con lui e Italo Rossetti puntiamo ad alzare sensibilmente il livello della squadra. La nostra ambizione è chiara: vogliamo competere con le migliori e costruire un’identità forte, giorno dopo giorno. Il club dà quindi il benvenuto a Fellipe convinto che il suo arrivo rappresenti un tassello fondamentale per affrontare con determinazione la nuova stagione nella quale la parola chiave sarà ‘crescere per competere'”.