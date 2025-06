Si è conclusa ieri con grande partecipazione e coinvolgimento la quinta edizione del Memorial Pinuccio Lamura, il torneo calcistico tra aziende del Vallo di Diano dedicato alla memoria del fondatore della DFL s.r.l..

A conquistare il titolo della manifestazione sportiva, iniziata lo scorso 7 maggio presso il Centro Sportivo di San Rufo, è stata per il secondo anno consecutivo la squadra GDA, che ha superato in una combattutissima ed emozionante finale la formazione DETTA con il punteggio di 5-3. Il terzo posto è andato invece alla squadra CASILLO srl, al termine di un’edizione che ha visto sfidarsi otto squadre, rappresentanti di altrettante realtà imprenditoriali del territorio valdianese, animate da spirito di competizione e valori di condivisione.

In tantissimi hanno assistito alla giornata conclusiva che ha rappresentato anche l’occasione per un importante gesto di solidarietà. Prima delle premiazioni, Pasquale Lamura, in rappresentanza della Fondazione “Pinuccio Lamura” che da quest’anno ha assunto il coordinamento e la gestione del Memorial, ha consegnato un assegno all’associazione ConRett, impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica e nell’assistenza alle famiglie colpite dalla sindrome di Rett.

L’inaugurazione del torneo aveva visto il calcio d’inizio simbolico affidato a Lua, una bambina affetta dalla sindrome di Rett e madrina d’eccezione dell’edizione 2025. Alla finale, invece, per l’associazione era presente Angela Sperandio, socio-genitore e mamma della piccola Maria Chiara, affetta dalla stessa rara patologia neurologica. In segno di riconoscenza e profonda vicinanza, ConRett ha omaggiato la famiglia Lamura con un ulivo, simbolo di tenacia, rinascita e vita che si rigenera.

Il Memorial si conferma così non solo come un appuntamento sportivo molto atteso e partecipato, ma anche come un momento di autentico impegno civico, memoria condivisa e solidarietà concreta.

L’appuntamento è ora per la sesta edizione, con l’obiettivo di rafforzare ancora di più il legame tra sport, territorio e responsabilità sociale.