Sport ai tempi del Coronavirus. La Metasport di San Rufo raggiunge gli utenti a casa con lezioni online

Le limitazioni di circolazione attualmente imposte dalle Autorità per contrastare l’emergenza Coronavirus hanno colpito inevitabilmente anche chi pratica sport.

La Metasport di San Rufo viene quindi in aiuto dei suoi utenti organizzando delle lezioni online tenute dai suoi coach.

“Fare sport a casa è altamente consigliato – afferma il Direttore Metasport Donato Alberico – in particolare in questo periodo in cui si è particolarmente sedentari, in quanto non è possibile accedere alle palestre o ai Centri sportivi“.

L’emergenza nazionale non ha però fermato la dinamicità di Metasport, che ha messo in campo attività di intrattenimento a sfondo sportivo con esercizi e consigli pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale o sui gruppi Facebook appositamente creati. Si tratta dei gruppi di Yoga e Meditazione, Ginnastica Funzionale, Ginnastica Dolce, Scuola Nuoto e Creiamo il nostro domani.

Per accedere ai gruppi è necessario farne richiesta con un semplice click sull’opzione “Iscriviti al gruppo” di Facebook, per poi attendere l’accettazione della richiesta da parte di uno dei membri del team Metasport. La richiesta può essere effettuata anche dai non iscritti Metasport.

“Abbiamo voluto dare a tutti questa possibilità, anche ai non tesserati – precisa Donato Alberico – per apportare il nostro contributo in questo periodo particolare. Quotidianamente forniamo online consigli ed esercizi sportivi da poter effettuare a casa“.

Un gruppo che esprime particolarmente creatività è quello dedicato ai bambini e ragazzi dal nome “Creiamo il nostro domani“, “dove viene espresso l’estro, l’entusiasmo e la fantasia dei fanciulli che sottopongono i loro lavoretti su temi definiti dallo staff e che vedono come sfondo la visione del futuro da parte dei più giovani“.

“Il prossimo riguarderà il 25 aprile, Giornata della Liberazione Nazionale – continua Alberico –, in occasione della quale saranno pubblicati i contenuti artistici dei bambini che partecipano all’iniziativa. Si tratta di disegni, poesie e produzioni di vario tipo da parte dei ragazzi, per tentare di far vivere loro questo periodo nella maniera più serena possibile“.

Per ulteriori informazioni circa la formazione sportiva online offerta da Metasport è possibile inviare un’e-mail ad amministrazione.metasport@gmail.com oppure un messaggio WhatsApp al numero 345/7038104.

– Maria De Paola –