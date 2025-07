È stato annunciato questa mattina, in una cerimonia svoltasi a Roma presso il CNR alla presenza dei sindaci vincitori, l’elenco dei Comuni rurali insigniti del riconoscimento “Spighe Verdi 2025”.

“Spighe Verdi” è un programma nazionale promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education), la stessa organizzazione che a livello globale conferisce il celebre riconoscimento “Bandiera Blu” per le località costiere.

Con l’obiettivo di guidare i Comuni rurali verso una progressiva adozione di pratiche sostenibili, la fondazione FEE Italia ha stretto una collaborazione con Confagricoltura. Insieme hanno definito un set di indicatori specifici, capaci di valutare le politiche di gestione del territorio e di indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale.

Le “Spighe Verdi 2025” in Campania sono ben 7: Agropoli, Ascea, Capaccio Paestum, Monteforte Cilento, Positano, Foiano di Val Fortore e Massa Lubrense.

“Il numero e la qualità dei Comuni campani premiati dimostrano l’ottimo stato di salute del nostro territorio – fa sapere in una nota Confagricoltura Campania –. che esprimono sempre più attenzione alla sostenibilità, alla tutela delle risorse naturali e alla qualità della vita. Le Spighe Verdi rappresentano un riconoscimento concreto all’impegno delle amministrazioni locali che investono in un futuro più verde e responsabile. Un risultato che conferma il ruolo centrale della Campania nella promozione di un territorio attento all’ambiente e capace di generare valore anche in chiave turistica e culturale”.

Il Piemonte ottiene il maggior numero di riconoscimenti seguito dalla Calabria e Marche.