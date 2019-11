Spiagge e stabilimenti balneari della Campania diventano “plastic free”. Approvata la legge regionale

Le spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania diventano plastic free.

E’ stata approvata la legge regionale proposta dal consigliere Francesco Emilio Borrelli (Verdi).

“Esprimo viva soddisfazione per l’approvazione della legge regionale che rende plastic free le spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania – dichiara Borrelli – Il testo che ho proposto prevede che sulle spiagge del litorale regionale è vietata l’introduzione e l’utilizzo di contenitori, stoviglie, sacchetti e imballaggi monouso realizzati in materiale non compostabile”.

Allo stesso modo la norma impone agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, agli stabilimenti balneari o con accesso alla spiaggia libera di impiegare contenitori, sacchetti ed altri imballaggi monouso non prodotti in materiale compostabile.

“Si tratta di un passo avanti fondamentale nella tutela dei litorali e del mare – dichiara ancora Borrelli – Troppo spesso gli specchi d’acqua su cui affacciano le nostre coste sono invasi dai rifiuti in plastica. La legge servirà anche a rendere il mare più pulito”.

La norma prevede che nelle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione delle aree del demanio marittimo l’utilizzo di materiali riutilizzabili sia un requisito premiale.

“Ora ci attendiamo particolare attenzione da parte dei comuni – conclude Borrelli – nel far rispettare la norma e irrogare le sanzioni. Troppo spesso abbiamo assistito ad ordinanze sul plastic free alle quali non sono corrisposte, però, l’effettiva riduzione dell’impiego della plastica monouso”.

– Claudia Monaco –