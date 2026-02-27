Uno spiacevole episodio nella serata di ieri all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Un persona si è introdotta nella Cappella del nosocomio e ha danneggiato una statua di San Giuseppe Moscati e degli oggetti sacri, alcuni dei quali scaraventati all’esterno.

Su quanto accaduto è stata sporta denuncia e indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che stanno raccogliendo elementi utili a dare un volto al responsabile.