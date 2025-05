Spettacolare avvistamento di una foca nelle acque di Scario.

L’avvistamento è stato documentato da un video sui social. Il raro mammifero è una specie protetta a rischio estinzione, si stimano meno di 700 esemplari presenti in natura.

In queste ore è giunto l’appello degli studiosi e delle autorità ambientali che sottolineano come sia fondamentale mantenere le distanze, evitare rumori e movimenti bruschi e non tentare in alcun modo di interagire con l’animale, proprio a causa della sua rarità.

Nei giorni scorsi la foca è stata avvistata in altre zone della Campania.