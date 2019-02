Speciali offerte per un romantico San Valentino al Grand Hotel Osman di Atena Lucana

Per San Valentino, la festa più romantica dell’anno, la direzione del Grand Hotel Osman di Atena Lucana ha preparato per i propri clienti un’esperienza indimenticabile. Un weekend o anche un solo giorno al fianco della persona amata nel segno del romanticismo, della cura del corpo e dell’anima.

Gli innamorati potranno essere viziati e coccolati con esclusivi trattamenti nel Centro Benessere dell’hotel, senza trascurare le prelibatezze gastronomiche del ristorante “Danubio”.

Da domani, sabato 9 al 17 febbraio speciali offerte per soggiornare nel sontuoso hotel. “Special Night” a soli 79 euro a coppia con pernottamento in camera matrimoniale, bottiglia di prosecco e cioccolatini, colazione in camera.

“Valentino Relax” è invece il pacchetto che prevede il pernottamento in camera matrimoniale, la colazione in camera, il percorso benessere dell’Amore (idromassaggio, bagno turco, doccia emozionale e sauna) a soli 99 euro a coppia.

“Relax e Romance” a 64 euro a persona offre il pernottamento in camera matrimoniale, l’aperitivo di benvenuto, il percorso benessere dell’Amore, cena a lume di candela e prima colazione in camera, mentre il pacchetto “Passion Love” prevede ad un costo di 99 euro a persona il pernottamento in camera matrimoniale, il percorso benessere dell’Amore, un massaggio relax agli olii essenziali, tisana, cena a lume di candela e prima colazione a buffet.

Con l’offerta “Chocolate Love” al costo di 119 euro a persona è previsto il pernottamento in camera matrimoniale insieme a petali rossi, frutta e cioccolatini, un percorso benessere dell’Amore, massaggio al cioccolato, tisana al cioccolato, cena a lume di candela e prima colazione al buffet, mentre il pacchetto “Comfort Love (2 Notti)” prevede 2 pernottamenti in camera Royal, 2 colazioni a buffet, aperitivo di benvenuto, 2 cene a lume di candela, un percorso benessere dell’Amore per due, momento tisaneria, un massaggio alla candele al costo di 149 euro a persona.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 0975/511164 o scrivere a info@grandhotelosman.com.

– Chiara Di Miele –

