Spavento a Salerno. Albero si abbatte su un’auto in sosta sul Lungomare
Attimi di paura questa mattina a Salerno.
Sul Lungomare Colombo un grosso ramo di un albero è caduto su un’auto in sosta provocando ingenti danni.
Fortunatamente nessuno era presente nell’abitacolo, dunque non si registrano feriti. Le forti raffiche di vento hanno causato l’incidente che ha provocato il rallentamento del traffico veicolare.
Sul posto presenti gli agenti della Polizia Municipale che hanno regolato la circolazione e messo in sicurezza l’area.