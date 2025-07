Attimi di paura questa mattina a Polla.

Per cause da accertare, una donna di Sala Consilina è stata investita da un’auto, sembrerebbe durante una manovra in retromarcia, nei pressi dell’ospedale “Luigi Curto”. Il conducente, di Auletta, si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la malcapitata al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.